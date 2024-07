Asahang makakatanggap ng marami pang benepisyo ang milyong miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kahit gamitin ang unutilized subsidies na binibigay ng pamahalaan para dagdagan ang pondo ng PhilHealth.

Ito ang nilinaw ni Finance Secretary Ralph Recto, kasabay pahayag sa mga senador na sa kasalukuyan may P500 bilyong hawak ang government owned and controlled corporations, higit pa sa sapat para punan ang kasalukuyang benepisyo ng mga PhilHealth beneficiaries pati na rin ang bagong medical benefits na inianunsiyo ni Pangulong Ferdinand “Bong-bong” Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address.

Ayon kay Recto, patuloy na tatanggap ang PhilHealth ng subsidiya sa pamahalaan at taliwas sa walang basehang tsismis, dadagdagan pa ng PhilHealth ang coverage para sa sa mga treatment o paggamot tulad ng kanser.

Nilinaw pa ng Finance secretary na hindi gagalawin ng pamahalaan ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth para sa paglipat ng pondo at ang gagamitin lamang ay ang hindi nagamit na government PhilHealth subsidies. (Reymund Tinaza/Dindo Matining)