Nakatakdang magsampa ng kasong kriminal si dating Senador Antonio “Sonny” Trillanes IV laban kay Davao City Rep. Paolo ‘Pulong’ Duterte at iba pa.

Ang nasabing pagsasampa ng kaso ay gagawin ni Trillanes ngayong Miyerkoles, Hulyo 31.

“Tomorrow I’ll be filing an illegal drug case against Pulong Duterte,” ayon sa dating senador sa programang “At The Forefront” sa Bilyonaryo News Channel.

Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Trillanes sa reklamong isasampa niya laban sa anak ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

“Mabigat itong kaso na to and I’ll be filing that tomorrow,” dagdag pa nito.

Sa pagtatanong naman ng Abante, kinumpirma ni Trillanes na ang kaso ay may kaugnayan sa P6.4 bilyong shabu shipment na nakumpiska noong 2017 at naging sentro ng imbestigasyon ng Senado.

Sa Senate hearing noong Setyembre 2017, ginisa ang noon ay vice mayor ng Davao City na si Pulong Duterte at ang bayaw nitong si Atty. Manases Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte.

Kasama naman sa kakasuhan ni Trillanes si dating Customs commissioner Nicanor Faeldon.

Noong 2018, inabsuwelto ng special fact-finding panel ng Office of the Ombudsman sina Rep. Duterte at Carpio dahil sa kakulangan ng basehan.

Gayunman, itinuloy naman ng Ombudsman, ang criminal case laban kina Faeldon, Import Assessment Service Director Milo Maestrecampo, Risk Management Office Chief Larribert Hilario, at Accounts Management Office Chief Mary Grace Tecson-Malabed dahil sa umanong paglabag sa Section 3(e) ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Inihayag din ni Trillanes na magsasampa siya ng panibagong reklamong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at Senador Christopher Lawrence “Bong” Go. (Prince Golez)