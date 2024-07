Psycho first aid sa mga binagyong magsasaka, mangingisda ilalarga

Bibigyan ng psychological first aid ng gobyerno ang mga magsasaka at mangingisdang nasalanta ang mga pananim at mga palaisdaan dahil sa pananalasa ng bagyong Carina.

Ito ang inihayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa matapos atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mental at physical health ng mga biktima ng bagyo sa Central Luzon lalo na ang mga evacuee.

Sinabi ng kalihim na hindi maiwasang ma-stress at mamrublema ang mga magsasaka at mga mangingisda sa pagkalugi sa kanilang mga pananim at palaisdaan at makakaaepkto ito sa kanilang mental na kondisyon.

“I think we need to support them, sometimes ang stress ang nakakaapekto sa kanilang kabuhayan, so papadala tayo ng mga psychological first aid,” ani Herbosa.

Sinabi ng Pangulo na naiintindihan niya ang kalagayan ngayon ng mga binagyong magsasaka at mangingisda kaya tiniyak ang tulong ng gobyerno para makabangon ang mga ito sa pagkalugi.

“That’s very undertandable, siyempre inaalala nila ano ang gagawin nila ngayon dahil nasira iyong mga tanim nila,” anang Pangulo.

Batay sa report sa Pangulo ng mga gobernador sa Central Luzon, katatapos pa lamang ng planting season ng mga magsasaka at nasira ang mga pananim, habang nakawala naman ang mga isda sa palaisdaan dahil sa pag-apaw ng tubig na dala ng bagyong Carina. (Aileen Taliping)