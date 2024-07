Malaking kahihiyan para sa Philippine National Police (PNP) at iba pang ahensiya ng gobyerno ang pagkabigo nilang arestuhin ang suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, ayon kay Senate President Francis “Chiz” Escudero.

“Oo, nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito, lalo na na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration,” sabi ni Escudero sa panayam ng mga reporter.

“‘Di ba maraming akusado na mas malala pa nga ang krimen, mas malalaki pa ‘yung mga kaso na hindi nila nahuhu-li?” dagdag pa niya.

Sa kabila nito, sinabi ni Escudero na hindi siya pabor na bawasan ang pondo ng PNP at National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa pagkabigo nilang masakote si Mayor Guo.

“Eh ‘di lalo nilang hindi makikita ‘yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick na paparusahan mo kapag may ma-li, kapag hindi naubos ang budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid noon,” giit pa ng Senate president.

Noong Lunes, binalaan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang NBI at PNP na babawasan ang kanilang taunang budget kung hindi maaresto si Mayor Guo ngayong Hulyo.

Inisyu ni Escudero ang arrest order laban kay Guo at pito pang indibiduwal noong Hulyo 11 dahil sa hindi nila pagdalo sa mga nakaraang hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Tanging ang accountant ni Guo na si Nancy Gamo lang ang naaresto habang ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan ay dumalo naman sa hearing noong Lunes kaya binawi na ang contempt order sa kanya pati na kay Gamo. (Dindo Matining)