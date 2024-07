Parang tunay na anak: Claudine nag-alala para kina Eddie, Annabelle

Panay ang tawag sa amin ni Claudine Barretto para mangumusta kina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama.

Nasa Cebu si Claudine pero araw-araw siyang nangungumusta sa kalagayan ng mag-asawa.

Alam daw ni Claudine na sobrang affected ang mag-asawa sa pagkamatay ng daughter-in-law nilang si Alexa Uichico-Gutierrez, misis ng anak nilang si Elvis Gutierrez.

Sa unang gabi nga ng lamay ay tumawag rin si Claudine at kinausap si Tita Annabelle.

“Alam ko kasi na sa ngayon okey pa sila. Ang dami n’yo kasing magkakasama. Pero for sure, mararamdaman nila ang sobrang kalungkutan kapag nailibing na si Alexa.

“Sobrang bait ng pamilya Gutierrez sa akin kaya hindi puwedeng hindi ko ako mag-check sa kalagayan nina Tito Eddie at Tita Annabelle.

“Nasa Cebu lang ako ngayon, pero I’m trying to get a new flight para makaabot naman ako kahit sa last night ng wake,” sabi sa amin n i Claudine.

Panay rin ang tawag sa amin ni Claudine at nagko-coordinate dahil may padala siyang pagkain sa burol ni Alexa.

“Hindi talaga ako nagpupunta ng wake, pero dahil parang pamilya ko na sina Tito Eddie at Tita Annabelle, I’m really trying na makapunta from Cebu,” pahayag pa ni Claudine.

Palagi ngang sinasabi ni Claudine na sobrang mahal niya ang pamilya Gutierrez kaya naman ganoon na lang ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ni Alexa. (Jun Lalin)