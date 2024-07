Ogie Alcasid, Gelli de Belen panalo bonding sa Toronto

Naghahanda na si Ogie Alcasid para sa flight niya pa-Los Angeles, California from Toronto, Canada.

Ilang araw rin sa Toronto si Ogie para sa TFC Happy Hour.

Noong Linggo nag-show para sa mga Pinoy sa Toronto si Ogie kasama si Zsa Zsa Padilla.

Nang maka-chat nga namin si Ogie kahapon ay tuwang-tuwa siya dahil big success daw ang event nila.

“Very successful ang show namin dito sa Toronto, ang daming tao. Ang saya,” tsika ni Ogie

Pero mas masaya raw dahil naka-bonding nila ng manager niyang si Rey Lañada ang kumare niyang si Gelli de Belen at ang mga anak nito na sina Julio at Joaquin Rivera.

Kuwento nga ni Ogie, nag-Korean dinner sila at nag-ice cream din.

May nilagay si Ogie na “Trip to the ice cream store” sa kanyang post dahil biniro niya ang mag-inang Gellie at Julio dahil napakalayo raw ng binilhan ng mga ito ng ice cream.

Hindi naman daw nila nakasama si Ariel dahil, “He had to be with his mom, but he really wanted to be with us.”

Samantala, kuwento pa ni Ogie, pagdating daw niya ng LA ay halos sabay lang sila roon ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid na galing naman sa Pilipinas.

May ‘ASAP Natin ‘To: California’ sa Toyota Arena sa may Ontario sina Ogie, Regine at iba pang Kapamilya stars, singers. (Jun Lalin)