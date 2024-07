NCR ligtas sa oil spill- PCG

MALIIT ang tsansang umabot sa mga baybayin sa National Capital Region (NCR) ang langis na tumagas mula sa lumubog na Motor Tanker (MT) Terranova sa Limay Bataan.

Ayon kay Philippine Coast Guard (PCG) NCR-Central Luzon spokesperson Lt. Commander Michael John Encina, batay ito sa naobserbahan nilangtrajectory sa isang surveillance mission.

“Na-observe ng surveillance team from north-northeast ang unang area ng surveillance natin, ngayon ay south-southeast na. So we are not expecting na papunta na siya ng Manila but we do not discount the possibility. Ang trajectory ngayon ng oil sheen, papunta ng Cavite and Batangas, which is south-southeast na po,” ani Encina.

Isinagawa aniya ng Marine Environmental Unit ng PCG ang surveillance kasama ang isang expert adviser.

Sa kanilang bulletin noong Lunes, sinabi ng University of the Philippines Marine Science Institute (UP MSI) na posibleng makarating sa Metro Manila hanggang kahapon ang ang oil slick mula sa MT Terranova.

Batay anila ito sa oil trajectory model na gumagamit ng surface velocity field mula sa Global Ocean Physics Analysis and Forecast at surface winds mula sa National Center for Environmental PredictionGlobal Forecast System.

Matatandaan na lumubog ang MT Terranova na may dalang 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil noong Huwebes, Hulyo 25.

Samantala, patuloy ang mga sasakyang pandagat ng PCG at mga contracted vessel nito sa paggamit ng mga water cannon para pabilisin ang weathering effect sa oil spill.

Naghahanda na rin aniya ang PCG sa pag­lalatag ng mga oil spill boom at improvised oil spill boom sa mga lugar na maaapektuhan ng tumagas na langis.

Kahapon ay nagpadala na rin ang PCG ng tig-1,500 na coco log at bag ng coco peat sa Pampanga, Bulacan at at Bataan.

Nauna nang kinumpirma ni Cavite Gov. Jonvic Remulla na nakitaan na rin ng oil spill ang ilan nilang baybayin noong Lunes nang madaling-araw. (Vincent ­Pagaduan/Migo Fajatin)