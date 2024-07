Mga icon sa fashion world pinagmalaki tagumpay ni Heart Evangelista

Naku, ang bongga nga talaga ng mga personalities na bumati sa new milestone ni Heart Evangelista!

Sa isang video presentation nga na ipinalabas sa contract signing sa Kapuso network ni Heart ay talagang nambulabog ang mga bumati sa kanya!

Paano ba naman kasi ay hindi basta-basta ang mga ito, ha, pero maituturing na legends sa international fashion industry!

Isa nga sa mga pinaka-notable ay ang legendary French fashion designer mismo na si Christian Louboutin, na kilala sa kanyang red-soled heels na maituturing na status symbol among socialites!

Sey nga ni Christian ay congratulations daw sa new chapter ng buhay ni Heart at wish niya raw as always ang best para kay Heart. Bongga!

Hindi rin papahuli sa mga bumati kay Heart ang Italian fashion designer na si Giambattista Valli, na kilala sa kanyang haute couture designs at ready-to-wear clothes. Siya rin ang tao sa likod ng Giambattista Valli Paris na go-to ng mga alta all around the world! Sosyal!

Ilan pa nga sa mga bumati kay Heart na talagang big time rin ay ang Hermès executive na si Michael Coste at Harper’s Bazaar Singapore editor-in-chief Kenneth Goh na talaga namang kapita-pitagan sa kanilang mga larangan.

Ibang level na talaga ang isang Heart Evangelista!

Talagang A-listers sa fashion industry ang nagpaabot ng kanilang warm congratulations sa aktres at fashion icon. It goes to show kung how much influence and talent meron si Heart, na rason kung bakit successful ang kanyang career.

‘Yun na! (Carl Balasa)