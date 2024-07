Sino raw itong alkalde ang kinainisan ng kanyang mga constituent matapos mangako na magbibigay ng P3,000 sa bawat senior high school graduate ng kanilang bayan?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, noong Mayo pa raw pinangako ng alkalde ang cash gift nang magtalumpati ito sa mga graduating senior high school student.

Nanlaki pa raw ang mata ng mga senior high student, iba ay nagsabi pang galante raw si mayor dahil kaya nitong mamudmod ng tig-P3,000 sa mga estudyante. Ang hindi nila alam, hindi naman sa bulsa kukunin ang pondo kundi sa kaban ng munisipyo.

Lumipas ang ilang araw, ilang linggo at ilang buwan pero hindi pa rin natatanggap ng mga estudyante ang cash gift ni mayor. Dahil nagsimula na ang school opening noong Lunes, ilang magulang ang nagtanong sa municipal hall kung bakit hindi pa rin natatanggap ng kanilang anak ang pangakong cash gift.

Sabi ng staff, ang nakalista lamang ang bibigyan ng cash gift. Ito raw ang listahan ng mga best and the brightest sa eskuwelahan, as in ‘yung matatalino lamang ang makakatanggap ng datung. Taliwas daw ito sa pinangako ni mayor sa graduation na lahat ay makakatanggap, matatalimo man o bopol basta naka-graduate.

Pintahan n’yo na. Ang mayor ay naninilbihan sa malayong lalawigan at konektado sa kilalang politiko.