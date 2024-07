Maruming tubig naiinom ng 40M Noypi

Nasa 40 milyong Pilipino ang walang malinis na inuming tubig sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Batay na rin ito sa naging pahayag ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Maria Antonia Yulo- Loyzaga sa bagong Pilipinas public briefing kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na ito.

Sinabi ni Loyzaga na ang mga wala pang malinis na tubig ay yaong mga nakatira sa mga kabundukan at mga isla kaya nagbabangka pa para makakuha lamang ng maiinom na tubig sa ibang lugar.

Marami rin aniyang mga lugar pa sa Bangsamoro Autonomous Region (BARMM) ang wala ring malinis na tubig kaya inaasikaso na ngayon ng DENR ang pagdadala ng maiinom sa mga maliliit na isla at mga barangay.

Isa aniya sa pinag-aaralan ng DENR ay kung may sapa o pagkukunan ng tubig at maglalagay ng filtration system upang magamit ang tubig, o kaya ay desalination plant para magkaroon ng malinis na maiinom na tubig ang mga mamamayan na malapit sa dagat.

Aminado si Loyzaga na hindi naabot ng serbisyo ng gobyerno ang mga maliliit at malalayong Barangay kaya sinisikap nilang magkaroon ng budget upang maramdaman ang serbisyo ng pamahalaan.

“Yung LGUs nation maraming concerns, itong mga isolated areas medyo hindi talaga naaabutan ng mga resources. So, tinatarget namin itong mga barangay in order for them to actually get the budget that they need,” dagdag ni Loyzaga.