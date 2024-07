Mala-perya na ang PBA

MAGANDANG araw nga ka-bolahan, ka-talakers, netizens at ka-Abante. Itong mga nagdaang araw, maulan pa rin pagkatapos ng walang patid na pagbaha ng tatlong sunod na araw.

Medyo nababahala ako ngayong mga araw na ito sa estado ng basketball sa PBA at Pilipinas. Ito ay sa bagong pakulo na 4-point shot sa tabi ng midcourt.

Hindi ko alam kung ito na ba ang “the best possible solution” sa problema ng PBA sa attendance o gusto lang ng mga henyo sa PBA eh maiba lang.

Tutal naman, halos tayong mga Pinoy ay panatiko ng NBA, sana sinundan na lang ang mga yapak ng NBA, sana hindi na pinakialam ang “mechanics” ng basketball.

Maraming netizens ang nagsabi na baka mauwi sa inter-kenkoy ang PBA.

Baka dumating ang panahon, pati backcourt shot eh may puntos na rin, o baka lagyan na rin ng puntos kapag may “degree of difficulty”.

Sabi ng mga henyo, parang “Eat Bulaga” na ang PBA.

Siguro mula ngayon babawasan na rin natin ang mga puna kay Pareng Kume Willie Marcial pagdating sa mga kapalpakan ng PBA.

Sabi nga ni IDOL/Coach YENG GUIAO na ang kadalasang desisyon sa mga pakulo sa PBA eh mga BOARD OF GOVERNORS din naman.

Hindi naman kikilos si Comm. Willie kung walang basbas sa mga actor ng PBA.

So ano pa gagawin natin mga fans, eh hintayin na lang natin sa darating na season ng PBA kung tatangkilin ba ng ilang coaches ang kanilang player na titira sa ganoon kalayo o sa mas gusto nila ay ang sigurado ang pasok na tira.

***

Sa may “Tipsy Pig Alabang” nitong Sabado, July27, nakidalo kami sa birthday party ng bagets na Mayor Art Mercado ng San Pedro, Laguna kasama ang kanyang asawa na si Mika.

At siyempre sa buong tropa ng San Pedro nag-enjoy lahat sa sayaw at unli-inom.

Ito ay sa imbitasyon ng napakasipag, napakaganda at cute na VICE MAYOR INA OLIVAREZ ng San Pedro, Laguna.

**

Happy Birthday sa pinakabunso kong anak na babae, MATISSE, at sa bago kong apo na si KAIA GIULIANA MARIE, happy christening!

Welcome to the christian world.