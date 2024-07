Lauren Hoffman lumantak ng sinigang sa Olympics

HINDI napigilan ni Fil-American hurdler Lauren Hoffman na lantakan ang paborito nitong lutong Pinoy na ‘sinigang’ na ipinadala at ibinahagi ng mga kababayan nitong Pilipino na nasa kalapit na komunidad sa pinaggaganapan na iba’t ibang pasilidad at mga lugar sa 2024 Paris Olympics sa France.

Ipinakita mismo ng 25-anyos na sasabak sa women’s 400m hurdles sa kanyang social media ang nilutong pagkaing Pinoy ng mga kababayan nito na binubuo ng mga OFW at matagal nang naninirahan sa France ang kanyang plato na naglalaman ng mga popular na ulam tulad ng shanghai, pancit at ang paborito nitong sinigang.

“Pinoy food in Paris? Why not!,” post ng isinilang sa Virginia, USA na si Hoffman.

Tuwang-tuwang ibinahagi ng sasabak sa una nitong Olympics na si Lauren Hoffman ang munting salo-salo nila sa Olympic Village habang pinasalamatan nito ang mga Filipino community sa Paris na naghatid dito upang makakain ng shanghai, pancit at sinigang ang ilan sa mga Olympian.

Si Hoffman, na may personal best na 55.72 segundo sa 400m hurdles na kasalukuyang national record at world rank bilang No. 40, ay nakatakdang sumabak sa Agosto 4, sa ganap na alas-6:35 ng gabi sa round 1 ng event.

Isasagawa naman sa Agosto 5, sa ganap na 4:50pm, ang women’s 400m hurdles repechage para sa pinakahuling pagkakataon na mapanatili ang tsansang makapagwagi ng medalya. (Lito Oredo)