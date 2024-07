Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 31, 2024 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 7 Bolt Champ, 2 Side By Side/Star Of The Show, 1 Barek Na/Ma’am Gen, 8 Official Seal

R02 – 3 Sun Dance, 4 A.P Factor, 2 Amiable Maxinne, 7 Hang Loose

R03 – 3 Beltuna, 7 Mae Bell, 2 Sister Moon, 8 Marilag

R04 – 6 Den Deren Denden, 4 Raxa Bago, 5 Tears Of Joy, 7 Keep The Jade

R05 – 1 Oktubre Katorse, 7 Hot Rots Hearts, 3 I Tell You, 6 Achi Holly

R06 – 5 Light Bearer, 9 Full Combat Order, 7 Charm Campaign, 6 Agaron

R07 – 12 Blame The Ghost, 7 Jengs Had Enough, 5 You Never Know, 3 Glenda’s Magic

Solo Pick: Sun Dance

Longshot: Light Bearer