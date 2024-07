Justine Baltazar, Pampanga ratsada sa 19th straight victory

Mga laro sa.Miyerkoles: (Cuneta Astrodome)

4:00pm – Manila vs Marikina

6:00pm – Valenzuela vs Nueva Ecija

8:00pm – Paranaque vs Pasay

NATAKASAN ng league leading na Pampanga Giant Lanterns ang paghahabol ng Zamboanga Master Sardines sa huling bahagi ng fourth period mula sa pangunguna ni reigning MVP Justine Baltazar at mga tirada ni Jhaymo Eguilos tungo sa 82-79 panalo para mapahaba ang kanilang winning streak sa 19 sunod sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season, Lunes ng gabi, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kinarga ng Pampanga ang doble pigurang bentahe sa halftime sa 44-33, hanggang sa dinala sa pinakamalaking bentahe sa 12-puntos ng layup ni Baltazar sa 48-36 sa third period.

Hindi nagpatinag ang Zamboanga nang kumarga si dating league MVP Jaycee Marcelino ng walong puntos upang ibaba sa dalawa ang kalamangan ng Pampanga sa 77-79 sa nalalabing 1:41.

Kumarga ang PBA top overall pick na si Baltazar ng 24 puntos, 12 rebounds, pitong assists at isang steal mula sa 8-of-14 shooting, habang sumegunda sina Archie Concepcion sa 15 puntos at tatlong assists para dalhin sa 19-1 rekord ang koponan sa single round robin format ng 29-team tournament.

Pinantayan naman ni Marcelino ang 24 puntos na pasabog kasama ang anim boards, limang assists at dalawang steals na sinundan ni Adrian Santos sa 11 puntos at pitong rebounds para sa Zambianga na bumagsak sa 15-4 kartada.

Kinarne naman ng host San Juan Knights ang dating karibal na Davao Occidental Tigers sa 87-65 sa main game, habang sa unang laro ay nakuha ng Rizal Xentro Mall Golden Coolers ang sariwang panalo kontra Sarangani Marlins sa 80-69. (Gerard Arce)