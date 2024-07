Justin Brownlee, Ginebra kakasahan New Taipei Kings

DADAYO ng Taipei sina Justin Browee at ang Barangay Ginebra bilang tuneup bago ang siklab ng PBA Season 49 Governors Cup.

Matatasahan ang new-look Gin Kings sa unang tuneup game na iba na ang roster mula sa mga nakaraang nakagawian ng fans.

Sa Miyerkoles ang one-game friendly sa pagitan ng Gin Kings at P.League champions New Taipei Kings.

Inaasahang isusuga na ni coach Tim Cone ang new acquisitions niyang sina Stephen Holt at Isaac Go, gayundin si draft pick RJ Abarrientos.

Ang iba pang bagong salta sa Gin Kings ay si 6-foot-7 stretch wing Ben Adamos na nalambat din sa trade mula NorthPort para kay Sidney Onwubere.

Unang laro din ito ni resident import Brownlee.

Nakuha ng Ginebra sina Holt at Go sa trade mula Terrafirma para kina Christian Standhardinger at Stanley Pringle.

Kasama sa trade ang No. 3 pick ng Dyip na ginamit ng Gin Kings para kay Abarrientos.

Sa mga videos ng Gins, nakitang nagwo-workout na si Scottie Thompson pero hindi pa sigurado kung gagamitin na siya ni Cone.

Samantala, hindi na rin pinakawalan ng Ginebra si RJ Abarrientos, ang third pick overall ng crowd darlings sa nakaraang 2024 PBA Draft noong July 14 sa Glorietta.

Itinali na ang pamangkin ni Johnny Abarrientos sa tatlong taong kontrata umpisa sa Season 49 Governors Cup na sisiklab sa August 18.

Sa Instagram post ni Abarrientos, kasama niya sa photo ng contract signing sina Ginebra team governor at Board vice chairman Alfrancis Chua at ang agent ni RJ na si Edgar Mangahas. (Vladi Eduarte)