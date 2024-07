Jewelry brand ni KC biktima ng hacking

Naku, mukhang naloka nga itong si KC Concepcion dahil sa hindi inaasahang pangYayari sa kanyang sariling jewelry brand!

Sa recent post nga kasi ni KC ay ni-reveal niya na kasalukuyang compromised ang Instagram account ng kanyang jewelry brand na Avec Moi by Kristina.

Sey nga ni KC, “Hi everyone! This is to alert you that our @avecmoijewelry account has been compromised recently. Please disregard any communication from the account for now, and for all your orders and inquiries, kindly hold until further notice! Thank you!”

Ginagawa na rin umano nila ang lahat upang makapag-regain ng access sa nasabing account ng brand.

Pero ang nakakaloka ay may ilang netizen pa nga ang nakuhang i-bash sila sa kabila ng unfortunate happening na ito!

Sey kasi ng isang netizen ay hindi naman daw nagre-reply sa message at inquiry ang account na ‘yon kaya wala rin daw pinagkaiba! Kalurky!

Meron namang agad pinagtanggol ang jewelry brand at sinabing mabilis naman daw mag-reply sa kanya ang account. Oh well.

Talagang wala nang pinipili ang mga hacker at masasamang loob ngayon, no? Kaya so the more na kailangan nating mag-ingat at maging vigilant sa mga ganitong bagay para iwas scam!

‘Yun na! (Carl Balasa)