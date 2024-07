Jeffe Gallego bagong armas ng NU Bulldogs

Mga laro sa Miyerkoles: (Paco Arena)

10:00am – UPHSD vs NU (men)

12:00nn – FEU vs UST (men)

3:00pm – FEU vs UP (women)

5:00pm – UE vs CSB (women)

MAGSASAGUPA ang mga collegiate champions mula sa UAAP na National University at ang matagal nang NCAA king University of Perpetual Help System DALTA sa tampok na labanan sa ikalawang playdate ngayong araw, Miyerkoles, sa 2024 V-League Collegiate Challenge sa Paco Arena sa Manila.

Ang laban, na itinakda sa alas-10 ng umaga, ay naghahatid din ng isa pang pasabog na four-game bill, na nag-aalok ng mabilis at mataas na oktanong aksiyon mula sa mga nangungunang manlalaro ng kolehiyo sa bansa.

Ang kapana-panabik na laban na ito ay nagmamarka ng bagong panahon para sa Bulldogs, na mawawalan ng three-time Spikers Turf at two-time UAAP Best Setter na sina Owa Retamar at ace spiker Nico Almendras.

Sa kanilang pagkawala, inaasahang magiging spotlight si UAAP Season 86 boys volleyball Finals MVP Jeffe Gallego, ang standout setter ng Bullpups nakaraang season, sa kanyang pagsisimula sa kanyang collegiate debut.

Ang Altas, sa kabilang banda, ay pumapasok sa isang bagong kabanata sa kanilang paghahangad na sumulong nang wala si Louie Ramirez, na naglaro sa kanyang pagiging kuwalipikado sa Las Piñas-based squad.

Samantala, inaasahang kukuha ng atensiyon ang isang rivalry game sa pagitan ng mga nangungunang UAAP schools Far Eastern University at University of Santo Tomas, kung saan ang Golden Spikers ay naglalaro nang wala si two-time UAAP MVP Josh Ybanez, na kasalukuyang nakatuon sa Alas Pilipinas squad.

Alas-12 ng tanghali ang laban nila.

Sa women’s division, maghaharap ang FEU Lady Tamaraws at kapwa UAAP school na UP Fighting Maroons sa alas-3 ng hapon, habang ang defending V-League champions Saint Benilde Lady Blazers ay lalaban sa UE Lady Warriors.

Ang Lady Blazers ay makakaharap sa isang mahirap na laban dahil wala ang mahuhusay na quartet nina Clo Mondonedo, Gayle Pascual, Michelle Gamit at Jade Gentapa, na lahat ay lumipat sa pro rank kasama ang ZUS Coffee sa Premier Volleyball League.

Samantala, sasalubungin ng Lady Warriors ang pagbabalik ni Jelai Gajero, na inaasahang ganap nang naka-recover matapos makaranas ng ACL tear sa parehong torneo noong nakaraang taon.

Ang Fighting Maroons, sa kabilang banda, ay naghahangad na makabangon matapos ang matinding limang set na pagkatalo sa panig ng Letran nitong Linggo. (Lito Oredo)