Isang karangalan

Sa nakaraang linggo, tayo po ay kumatawan bilang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas sa isang mahalagang pulong patungkol sa paglutas sa problema ng kagutuman at kawalan ng seguridad sa pagkain.

Ang pagpupulong ay magkatuwang na isinagawa ng ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), at ng International Institute for Sustainable Development (IISD) sa Bali, Indonesia mula ika-24 hanggang ika-26 ng Hulyo.

Kasunod ito ng naunang pulong na ginanap sa Laos nitong Abril. Layunin ng pangalawang pulong na dinaluhan ko po sa Bali na ipagpatuloy ang pagtutulungan ng mga mambabatas na mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN para mawakasan na ang problema sa kagutuman, kakulangan sa pagkain at malnutrisyon.

Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapasidad ng bawat bansa sa ASEAN para epektibong maipatupad ang responsableng pamumuhunan sa sektor ng pagkain, agrikultura at forestry.

Binubuo po ang ASEAN ng mga bansang Pilipinas, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam at Myanmar.

Nakatuon po ang pag-uusap sa ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investments in Food, Agriculture and Forestry o ang ASEAN-RAI. Napagkasunduan ang mga alituntuning ito sa pagpupulong ng ASEAN noong 2018 para mapagtuunan ng pansin ang lumalaking pangangailangan ng rehiyong Southeast Asia sa pagkain, isda at mga forestry products.

Sa pulong na ginanap sa Bali, ang inyong lingkod po ay nagmungkahi na ang mga marginalized groups, o ang mga kulang ang representasyon sa lipunan, ay bigyang boses din kapag tinatalakay ang mga solusyon sa problemang ito.

Importante na maging ang mga boses ng kababaihan, kabataan, mga katutubong grupo at iba pang marginalized group sa Southeast Asia ay mabigyan ng pagkakataon na makapag-ambag sa pagpapatupad ng mga programa para masugpo ang problema sa kagutuman.

Sinabi ko rin sa mga dumalo sa pulong na ang pagbibigay boses sa mga kulang ang representasyon sa lipunan ay hindi lamang dahil ito ay makatarungan, kundi dahil ito ay mahalaga para sa sustainable development ng mga bansa sa ASEAN.

Kapag ganito ang ipapatupad nating mga hakbang para matugunan ang problema sa kagutuman, makakatiyak tayong ang mabubuo nating mga lunas at programa ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating mga ekonomiya, mga mamamayan at buong mundo.

Ipinaalam ko rin sa kanila na ang Pilipinas ay marami nang naipasa at naipatupad na batas para mapangalagaan at maisulong ang kapakanan ng mga kababaihan, kabataan, katutubong grupo at mga lokal na komunidad.

Isang malaking karangalan po na bilang chairperson ng Committee on Aquaculture and Fisheries Resources ng Kamara de Representantes ay tayo ang kumatawan sa ating bansa sa pagpupulong na ito.

Isa pa pong malaking karangalan para sa inyong lingkod at sa Bicol Saro Party-list ay ang pagiging bahagi ng nakaraang 2024 State-of-the-Nation Address (SONA) ng ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Kasama ang mga kapwa mambabatas, tiwala po tayong ang mga nabanggit na tagumpay ng Pangulo at mga ipapatupad pang programa ng kanyang administrasyon ay magbibigay daan para sa maginhawa, masaya at payapang buhay para sa bawat Pilipino sa ilalim ng ating minimithing Bagong Pilipinas.