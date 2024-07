Huli sa CCTV! Rita naantig sa ginawa ng anak

Naku, mukhang naantig nga si Rita Daniela sa kanyang baby boy, ha!

Sa Instagram kasi ay ibinahagi ni Rita ang isang CCTV clip habang natutulog sila ng anak na si Baby Juan Andres.

Nagulat nga si Rita nang makita sa CCTV na nagising ang kanyang baby at niyakap siya at hinalikan. So sweet!

Sey ni Rita, “Saw this while reviewing the clips of my CCTV. Anak, can’t believe you’re the one who’s watching me sleep and kissing me and hugging me now.”

Ang mga simpleng bagay nga raw na tulad nun ang nagmo-motivate sa kanya upang maging isang mabuting ina sa kanyang anak.

Dagdag pa ni Rita, “Tapping my shoulder cos I know, I see it now, I’m doing well.” Bongga!

Pinusuan naman ng maraming netizen ang heartwarming moment na ito ng mag-ina at napa-comment pa nga ang isa pang celebrity mom na si Lovely Abella, ha!

Sey Lovely, “Grabe Ga, best moment. Heto ang pinakamasarap na nangyari sa buhay nating mga nanay, kahit pagod sila ang dahilan na nawawala ‘yung pagod natin.”

Nag-reply naman si Rita dito at sinabing: “@lovelyabella_hay totoo ate.. mawawala kahit na anong pagod kapag naramdaman mong mahal ka rin nila. Eto ang tunay na nating kayamanan.” Talbog!

Super nice to see nga na nae-enjoy ni Rita ang early stages of motherhood niya kay Baby Juan Andres at naibabahagi niya rin ito sa kanyang mga faney. Super touching din na makita ang mother-son moments ng dalawa, ha!

Perfect! (Carl Balasa)