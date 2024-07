Hindi lang basta nagpapasaya: TVJ, ‘Eat Bulaga’ mas marami pang tutulungan

Nag-live ang ‘Eat Bulaga’ ngayong Martes (June 30) para i-celebrate ang kanilang 45th anniversary at para sa kanilang mga big announcement.

Kasabay nga ng pagdiriwang nila ng anibersaryo ang mga big announcement ng ‘EB’ sa kanilang Dabarkads supporters and viewers.

Mismong ang mga OG hosts nitong sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang nag-announce ng mga dapat abangan ng kanilang loyal supporters for 45 years.

Simula nitong Martes ay sinimulan nga ng ‘EB’ ang kanilang ‘Five Years to Five Decades’ countdown.

Ipinahayag nga ng TVJ na mas pinili nilang gamitin ang budget sa mas makabuluhang gawain at pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at habagat kaysa sa pagkakaroon ng engrandeng selebrasyon ngayong 45 years na ang kanilang noontime show.

Hindi nga raw big show ang ibibigay nila sa mga Pinoy kundi big show of support para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong.

Nitong Martes din ay flinex ng Dabarkads hosts ang halos 15 closed vans na maghahatid ng mga relief goods sa mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad sa iba’t ibang parte ng Metro Manila at mga kalapit probinsya.

Mamimigay rin sila ng mga kabuhayan package sa mga mapipiling letter senders ng kanilang ‘Dear Eat Bulaga’ segment.

Laging pinag-uusapan ang segment na ito dahil tinutupad nila ang mga munting kahilingan ng kanilang viewers. Pero mas pinalaki nila ang tulong. Kung noon ay mga simpleng bagay na hiling lang ang tinutupad nila, ngayon naman ay mga negosyo package na ang ipamimigay nila. Bongga.

Pinalawak rin ng ‘Eat Bulaga’ ang kanilang ‘EBest Scholars’. Marami na silang natulungan at tinutulungan, pero para sa kanilang anibersaryo ay mamimigay sila ng another 30 scholarship grants sa mga deserving students.

Super touching nga ‘yung moment sa show kung saan nagbigay ng mga testimonial at pasasalamat ang mga natulungan at napa-graduate nilang mga estudyante, na Doctors at Engineers na ngayon.

Pinusuan ng netizens at Team Online ang mga pasabog na ito ng ‘EB’ sa socmed.

Inulan din ng papuri ang Dabarkads show dahil hindi lang daw pagpapasaya sa mga Pinoy worldwide ang ginagawa ng longest-running noontime show — mas marami pa silang natutulungan at tutulungan pa.

Happy 45th Anniversary ‘Eat Bulaga’!