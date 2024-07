Gerald Anderson nagkasakit pagkatapos umayuda sa mga binagyo

Naku mukhang very appreciative nga itong si Gerald Anderson sa mga may care sa kanya!

Sa Instagram story kasi ay ibinahagi nitong last day na niya ng pag-take ng gamot.

“Last day of meds. From the bottom of my heart, thank you everyone for all the love & concern,” sey ng aktor.

Bumuhos naman ang suporta sa aktor dahil na nga rin sa kabayanihan nito noong kasagsagan ng bagyong Carina kung saan tumulong siyang mag-rescue ng mga nasalanta.

Ilan sa mga hanash ng netizens ay ang mga sumusunod:

“That’s good!! Take good care of your health Gerald, so you can continue to help other people.”

“Ge, hindi ka ba inalagaan ni Julia? Andito lang ako ha.”

“Yes mahirap na magka leptospirosis. Nakakamatay yun.”

“Thank you and all the rescuers for your service!”

Sana nga ay marami pang celbrities na handang tumulong sa mga ordinaryong Pilipino in times of need. Get well soonest, Gerald!

‘Yun na! (Carl Balasa)