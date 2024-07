Fresno nagkampeon sa BCC 5-Stag Derby

NASUNGKIT ni Reynaldo Zapanta Fresno ang pagiging solo champion sa opening ng Breeders Cockers Club (BCC) 5-Stag Circuit Derby, EB Edition na binitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum nitong Lunes.

Gamit ang entry name na “Mt. Kulis Sept. 21 RZF”, umiskor ito ng perfect five points para ibulsa ni Fresno ang tumataginting na P300,000 premyo kung saan ay nakasaksi ang mga sabungero at mamamago ng quality fights sa pa-derby ng BCC na promoted nina Manny S. Ko at MCK.

Unang ipinagpag ng “Mt. Kulis Sept. 21 RZF” ang entry na “Lexus”, sunod ang “RL Golden Bird” at saka pinagpapalo sa third hanggang fifth figths ang entries na “RIT”, “Denokz GF” at “PHILRECA 2025” sa event na sinalihan ng may 35 entries.

Nakatuwang ni Fresno sa paghahanda ng manok ang kanyang handler na si Ronaldo Meranda habang si Joshua Candido ang gaffer.

Ang mga nangangasiwa sa derby ay sina Pat Ilagan, ang pit manager ng New Antipolo Coliseum na pag-aari nina MSK at MCK, at si Ronald Tapar na siyang BCC Gaming Consultant.

Samantala, may pa-derby si veteran broadcast journalist Ka Rex Cayanong sa August 20 ang 6- Stag Derby sa New Antipolo Coliseum na may P1.1M guaranteed prixe.

Ang susunod na Early Bird derby ng Breeders Cockers Club ay sa August 30 habang sa Setyembre 13 ang simula ng BCC local wingband. (Elech Dawa)