FM Noel Dela Cruz hari sa ‘armageddon’ chess

NAGKAMPEON si FM Noel Dela Cruz sa mini-tournament knockout armageddon system chess tournament na ginanap sa Cubao, Quezon City nitong Lunes.

Namayagpag si Dela Cruz sa 31 na manlalaro sapat upang sungkitin ang P3,000 premyo.

Kinoronahan si Dela Cruz nang sagsaan nito sina Jed Monzon, Julian Paul Querubin, NM Marlon Bernardino at Andrew Elpedes bago pinisak si Lee Roi Palma sa finals.

“‘I am very happy with the results. I am extremely satisfied with the outcome,” sabi ng Barangay Olympia, Makati City-resident na si Dela Cruz na dating top player ng San Sebastian College-Recoletos sa Maynila sa gabay ni coach NM Homer Cunanan.

Ang mga kilalang manlalaro na sumali sa mini-tournament ay sina IM Angelo Young, IM Jose Efren Bagamasbad, NM Edmundo Gatus, NM Romeo Alcodia, Atty Rodolfo Enrique Rivera at Abraham Tecson.

Bahagi ng nasabing event ang awarding ceremony para sa IIEE National Chess Olympiad Season 5 na nagsimula noong Pebrero 2 at natapos nitong Hulyo 20 kung saan nakuha ng IIEE Mindanao ang titulo sa 3rd season habang ang IIEE Quezon ang nagwagi sa in-season tournament championship.

Ayon kay Dela Cruz, naghahanda na ito para sa susunod na tournament na sasalihan dahil nais nitong ipagpatuloy ang kanyang maganda laro. (Elech Dawa)