ENHYPEN ibinida collab sa BINI

Ang bongga ng BINI dahil may collab sila sa sikat na K-pop idol boy group na ENHYPEN.

Ibinida nga ng ENHYPEN ang collab dance content nila kasama ang P-pop idol girl group sa kanilang mga social media account.

Sinayaw ng dalawang grupo ang bagong song ng ENHYPEN, ang ‘XO (Only If You Say Yes)’.

Sa grupo ng BINI, sina Colet, Stacey, at Sheena ang humataw kasama ang mga ENHYPEN members na sina Sunoo, Jay, at Heesung

Patok at viral nga ang nasabing collab sa mga netizen at mas nakilala pa ng K-pop fans ang BINI.

Ang nasabing dance video ay mayroon na ring 13.3 million views sa Instragram Reels, 3.3 million views naman sa TikTok, at sa YouTube Shorts naman ay mayroon na itong 274,000 views.

Sa post naman ng BINI ay mayroong 878,000 plays sa Facebook at 2.8 million views sa X (dating Twitter) ang collab na iyon.

Samantala, may isa pang bagong achievement ang Nation’s Girl Group dahil ang kanilang YouTube channel ay mayroon na ring 2 million subscribers.

Bonggels!