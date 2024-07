David Roddy nabingwit ng Atlanta Hawks

NAGPALAKAS sa wings ang Atlanta Hawks sa pagkuha kay power forward David Roddy para kay EJ Liddell nitong Lunes (Martes sa Pilipinas).

Walang isang buwan ay may bago na namang team si Liddell, nakuha ng Hawks sa package ng trade na nagdala kay Dejounte Murray sa New Orleans Pelicans noon lang July 6.

Second-rounder ng Pelicans si Liddell noong 2022.

Sa kabilang banda, No, 23 pick naman ng Philadelphia 76ers si Roddy noong 2022 pero ipinamigay agad ang draft rights sa Memphis Grizzlies.

Naka-13 starts sa 65 games si Roddy sa Memphis at Phoenix nitong 2023-24 at nag-average ng 6.5 points at 3.2 rebounds.

Umiskor si Roddy ng double digits sa 18 games at may dalawang laro na pinantayan ang career-high 10 rebounds.

Bilang game starter, nag-average si Roddy ng 11.1 points at 5.5 rebounds.

Nakuha rin ng Hawks si guard Dyson Daniels, forward-center Larry Nance, Jr, at center Cody Zeller sa package para kay Murray, kasama ang 2025 first-rounder at conditional 2027 first-rounder. (Vladi Eduarte)