Corbin Carroll bida sa Diamondbacks

PINALIPAD ni pinch-hitter Corbin Carroll ang game-winning two-run homer sa ninth inning at inagawan ng panalo ng Arizona Diamondbacks ang Washington Nationals 9-8 Lunes ng gabi (Martes/PH time).

Iwan pa ang D-backs 8-4 papasok ng ninth pero pinaiskor ni Geraldo Perdomo si Aleck Thomas, sinundan ito ng two-run homer ni Ketel Marte.

Nagawang i-retire ni Nationals pitcher Kyle Finnegan si Gabriel Moreno sa first out pero pinitik ni Lourdes Gurriel, Jr. ang single sa gitna kaya sumalang si reigning National League Rookie of the Year Carroll.

Sinalubong ni Carroll ang splitter ni Finnegan, pinaglayag ang bola sa right-center fence para sa Arizona., maaga pang lumamang ng Nationals, anim ang lumusot sa base para sa 5-0 lead tampok ang three-run homer ni Alex Call, naging 6-0 sa second sa RBI single ni harold Ramirez. (Vladi Eduarte)