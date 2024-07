Coco Martin nilampaso ang ‘Pulang Araw’

Tinutukan ng mga Pinoy ang unang gabi ng tapatan ng bagong Kapuso serye at ng Kapamilya teleseryeng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Puring-puri ng mga Kapuso viewer ang seryeng pinagbibidahan nina Alden Richards, Sanya Lopez, David Licauco, at Barbie Forteza, ang ‘Pulang Araw’.

Visuals pa lang daw ay busog na busog na ang mga mata nila plus bihira nga namang makapanood sa Philippine TV ng mga period serye.

May ilang netizen na ang wish nila ay ma-maintain ng production at creative team ang quality ng serye dahil nangangamba sila na baka sa umpisa lang ito maganda at lumaylay at maging boring na ang istorya nito sa mga susunod na linggo.

Pero depensa ng mga Kapuso fan, never pa raw sila binigo ng head writer ng serye na si Suzette Doctolero.

Pero naku, heto na nga ang tsika. Kahit maraming papuri ang natatanggap ng show ay hindi pa rin ito umubra sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Mas tinutukan nga ng mga viewer ang pagkamatay ng Bubbles character ni Ivana Alawi sa serye.

Ayon sa AGB Nielsen Philippines, nakapagtala ang serye ni Coco Martin ng 16.8% habang 10.8% naman ang Kapuso serye sa timeslot nito na 8:00pm

at 2% naman ang nakuha nito sa delayed telecast sa GTV.

Maski sa online live streaming ay milya ang layo ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na may 596,164 peak concurrent viewers na all-time high record nito habang mahigit 30,000 concurrent viewers lamang ang katapat nitong serye sa Kapuso network.

Well, malay natin at baka sa mga susunod na araw ay humabol ang ‘Pulang Araw’, pero sa ngayon nga ay mas pinapanood si Coco ng viewers, ha!

Sabi nga, dapang-dapa kay Coco sina Alden, Barbie, Sanya, David.

Nilampaso nga sila ni Coco.

‘Yun na! (Byx Almacen)