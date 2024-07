LAGLAG sa National Bureau of Investigation (NBI) ang isang Chinese dahil sa ilegal na panggagamot at pagbebenta ng mga health product sa bansa.

Dinakip ng mga operatiba ng NBI Lal-lo District Office sa Cagayan at NBI Special Task Force (STF) ang suspek na si Ling Ying Wu sa ikinasang entrapment operation sa isang parking lot ng shopping mall noong Hulyo 22.

Natuklasan sa isinagawang pagberipika ng NBI sa Professional Regulation Commission (PRC) na hindi lisensiyado si Ling Ying Wu na gumamot at magbenta ng mga health product sa bansa.

Dahil dito kung kaya’t kinasuhan ito ng paglabag sa Republic Act No. 2382 o The Medical Act of 1995 at Republic Act No. 3729 o Food, Drug, Cosmetic Act o pagbebenta ng mga health product nang walang license to operate mula sa Food and Drug Administration (FDA).

Nilatagan ng entrapment ang suspek nang makatanggap ng impormasyon ang

NBI tungkol sa ilegal nitong gawain.

Sinabi ng informant na pumayag si Wu na makipagkita para sa ibinibenta

niyang gamot para sa kanyang sakit sa halagang P10,000.