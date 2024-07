PINURI ni Bureau of Corrections (BuCor) Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang inilunsad na Katarungan Caravan na tumutugon sa mga pangangaila­ngan ng mga person deprived of liberty (PDL).

Sa ilalim ng programa, may itinalagang 15 abogado ang Department of Justice Action Center (DOJAC) na magbibigay ng libreng legal na serbisyo gaya ng drafting ng request para sa mga kuwalipikadong PDL na nais mag-apply sa Good Conduct Time Allowance (GCTA) parole at preparasyon ng endorso sa BuCor at iba pang katulad na serbisyo.

Ayon kay Catapang, magpapalakas lalo ito sa Bilis Laya Program ng administrasyong Marcos at malaking tulong din para sa kanilang decongestion program.

Pinuri rin ni Catapang ang direktiba ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung saan inatasan nito ang piskal sa mga kasong kriminal na tukuyin agad ang tagumpay o panalo ng mga usapin.

Sakaling hindi agad matiyak ang conviction, dapat aniyang agad na magsumite ng kaukulang mosyon ang piskal para ma-withdraw ang kaso. (Betchai Julian)