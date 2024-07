Nagpaabot ng pakikiramay si United States President Joe Biden sa mga Pilipinong nasawi sa pananalasa ng Bagyong Carina nitong nakalipas na linggo.

Ang pakikiramay ay ipinaabot ng US President sa pamamagitan ni Secretary of State Anthony Blinken sa courtesy call nito kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang nitong Martes kasama si US Secretary of Defense Lloyd Austin.

Tiniyak ng Amerika ang kahandaang mag-abot ng tulong para sa pagbangon ng mga biktima ng kalamidad kasa-bay ang pagbibigay-diin na hindi lang mahigpit na magkaalyansa ang Pilipinas at Amerika kundi isang pamilya.

“Let me just start by sending our deepest condolences to all victims of the recent typhoon and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that,” ani Blinken.

Sinabi ng US official na nagagalak silang makabisita sa Pilipinas, at ipinaabot ang pagbati nina President Biden at Vice President Kamala Harris. (Aileen Tali¬ping)