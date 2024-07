‘Babae’ ni Daniel Padilla, pumalag sa fake news

Tikom pa rin ang bibig ng kampo ni Daniel Padilla tungkol sa patuloy na pagkaka-link ng aktor sa kapwa niya Star Magic talent na si Amanda Zamora.

Nakausap namin ang isang taong malapit sa aktor at ayaw pa muna nitong magsalita tungkol sa trending issue about Deej and Amanda.

Hindi na bago si Amanda sa mata ng publiko. Bukod sa unica hija siya ni San Juan Mayor Francis Zamora ay napanood na rin ang dalaga sa ‘Pinoy Big Brother Connect’ noong 2021. Medyo matagal din ang exposure niya sa nasabing reality show dahil umabot si Amanda ng 95 days sa Bahay ni Kuya bago na-evict.

Muli ngang umingay ang pangalan ng baguhang aktres/model nang ma-link ito kay Deej. Siya ang pinangalanang babaeng ipinalit daw ni Daniel kay Kathryn Bernardo.

Nangako sa amin ang taong malapit sa aktor na ikukuwento ang totoong estado ng love life ng panganay na anak ni Karla Estrada soon.

Ayway, nitong Martes ay tinapos na rin ni Amanda ang kanyang pananahimik tungkol sa issue sa kanila ng aktor.

Nag-post siya sa kanyang Instagram story ng sagot sa hindi matigil-tigil na tsismis tungkol sa kanila ni DJ.

Pakiusap ng First Daughter ng San Juan City sa mga netizen, “I kindly ask everyone to stop spreading baseless rumors and fake news where I am in no way associated with.

“May we be kinder in words towards one another and practice discernment, especially on the internet.”

So tigilan na ang pag-uugnay kina Daniel at Amanda, ha! (Ogie Rodriguez)