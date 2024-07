Anak nina Goma, Lucy ‘di mataray

Saksi kami kung paanong purihin ng bonggang-bongga ng mga taong nanonood ng fencing competition sa isang mall sa Pasay City si Juliana Gomez, ang unica hija nina Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres-Gomez.

Isa si Juliana sa mga sumali sa SouthEast Asia Pacific International Fencing Competition na ginanap sa Ayala Malls Manila Bay.

Nitong Lunes nga ay eyewitness kami sa pagiging super accommodating ni Juliana sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya.

May bakod ang playing court ng fencing tournament kaya si Juliana mismo ang lumalapit sa mga taong tumatawag sa kanya para makapagpa-selfie.

At habang naghihintay sa schedule ng game niya ay nakaupo lang si Juliana may sa gilid at tahimik na nagmamasid sa ibang players.

Super down-to-earth at magalang sa fans ang dalaga nina Goma at Lucy.

At talbog ni Juliana ang iba pang kalahok ng nasabing international competition dahil ang daming nagpapa-picture sa kanya, ha!

Celebrity talaga ang dating ni Juliana, ‘noh?!

Napanood ko nga pala ang dalawang magkasunod na game ng dalaga at tinambakan niya ang mga nakalaban niya. Ang husa- husay niyang mag-fencing.

Tsika nga ng isang nanay na katabi naming nanonood ng competition, sobrang suwerte raw ng mga magulang ni Juliana sa pagkakaroon ng isang mabait at napaka-down-to-earth na anak.

Actually, sa tuwing nakakatsikahan nga ng entertainment press sina Goma at Lucy ay palagi nilang nasasabi na very thankful sila dahil marami ngang pumupuri sa kabaitan ni Juliana.

Bongga! (Ogie Rodriguez)