AFAD Arms Show muling masisilayan

LALARGA ang 30th Defense and Sporting Arms Show, na inorganisa ng Association of Firearms and Ammunition Dealers, Inc. (AFAD), sa Agosto 21-25 sa SMX Convention Center sa Pasay City.

Tampok dito ang mga nangungunang sporting firearms at mga produkto ng baril mula sa mga kilalang lokal at internasyonal na tagagawa.

Ayon sa tagapagsalita ng AFAD na si Alaric ‘Aric’ Topacio, libo-libong imported at lokal na produkto ang ipapakita ng higit sa 40 exhibitors para mabigyan ng sapat na programa ang mga responsableng may-ari ng baril, gayundin yaong mga sportsmen.

“We’re fully booked, and our members and exhibitors are eager to make this year’s arms show unforgettable,” sabi ni Topacio sa media launch sa Milkyway Restaurant sa Makati City. “This marks AFAD’s 30th Defense and Sporting Arms show since our formation over three decades ago, making us arguably the longest-running arms show ever.”

“We have built a stronger community over the years, and this 30th edition highlights AFAD’s relentless efforts to prevent the proliferation of loose firearms through education, promotion, and programs focused on responsible gun ownership,” dagdag ni Topacio.

Ang AFAD ay naghalal ng kanilang bagong hanay ng mga opisyal, sa pangunguna ni Edwin Peter B. Lim ng Magnus Sports Shops bilang pangulo.

Kasama sa Board sina Reynaldo C. Espineli ng R. Espineli Trading (vice president), Maria Cristina Tuason-Gonzalez ng Squires Bingham International, Inc. (secretary), Edwin D. Año, Jr. ng Topspot Guns and Ammunition Trading (treasurer) at Alaric Alexander J. Topacio ng Tools Trading Corporation (comptroller).

Kabilang sa iba pang opisyal sina Patrick James H. Dionisio ng P.B. Dionisio & Co., Inc., Dino C. Reyes ng Lynx Firearms and Ammunition, Mary Grace T. Parilla ng True Weight, at Ivy Illine C. Sapasap ng Imperial Guns, Ammo & Accessories.

Naniniwala si Lim na sa pagtutulungan ng lahat ng miyembro, ang AFAD ay patuloy na uunlad bilang isang maaasahang industriyang kumikita sa bansa. Sa panig ng palakasan, ang samahan ay pinalalakas ng pamumuno ni Lim, na nagsisilbi rin bilang kasalukuyang pangulo ng Philippine Practical Shooting Association (PPSA).

Ang mga kilalang panauhin na inimbitahan para dumalo sa okasyon ay kinabibilangan ng Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Congressman Ferdinand Alexander ‘Sandro’ Araneta Marcos, Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero at Senator Lito Lapid, kasama ang mga pangunahing opisyal mula sa Philippine National Police (PNP) at ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“Ang mga negatibong pananaw at maling kuru-kuro tungkol sa mga baril ay mapanghamon, ngunit sila rin ang nag-uudyok sa amin na magsikap pa,” dagdag ni Topacio. “Iyon ang dahilan kung bakit kami ay nagdodoble sa aming mga pagsisikap na isulong ang edukasyon at responsableng pagmamay-ari ng baril, na tinitiyak na ang mga baril ay nakikita sa positibong liwanag bilang mga tool para sa pagtatanggol sa sarili at isport.” (Abante Sports)