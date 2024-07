UMABOT na sa 49 katao ang namatay habang nasa 250 iba pa ang natabunan ng putik at bato sa nangyaring pagguho ng lupa bunsod ng walang patid na pag-ulan sa Kerala, India noong Lunes.

Ayon sa ulat, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga biktima dahil patuloy pang isinasagawa ang search and rescue operation sa lugar.

Nagtalaga na rin ang pamahalaan ng India ng mahigit 200 sundalo sa lugar at dalawang Indian Air Force helicopter para tumulong sa search and rescue operation.

Aminado ang mga awtoridad na pahirapan ang search and rescue operation sa lugar dahil maraming kabahayan, mga sasakyan at tindahan ang lubog sa putik at baha.

Hirap din ang mga rescuer na agad makarating sa guho dahil sa bumigay na tulay sa Wayanad district.

Samantala, ipina­ngako naman ni Prime Minister Narendra Modi sa Kerala government na ipagkakaloob nila ang lahat ng kailangang tulong ng pamilya ng mga biktima, gayundin ng mga sugatan sa insidente.