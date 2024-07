Wilbert Ross iiwan na Vivamax

Nagulat kami nang makita namin ang mukha ni Wilbert Ross sa art card ng ‘Chasing In The Wild’ na ipinalalabas sa screen sa Viva Café bago magsimula ang presscon ng nasabing bagets na digital series.

Nagpapahiwatig ito na talagang iniwan na niya ang pagpapa-sexy, na aniya nga ay management decision naman daw.

Matapos kasi niyang makagawa ng ilang pelikula at series sa Vivamax ay biglang sa mga wholesome na nga siya inilalagay ng Viva — una na sa horror-comedy na ‘Pagpag 24/7’ with Jerald Napoles, tapos ay sa ‘Nokturno’ ni Nadine Lustre (na hindi pa pinalalabas), and this time around, kasama nga siya sa ‘Chasing In The Wild’ at mukhang sa mga kasunod na season, sila naman ni Bea Binene ang ipu-push ng Viva.

Nakasingit pa pala siya ng isang web series outside Viva, ‘yung ‘Ang Lalaki Sa Likod ng Profile’ with Yuki Takahashi.

“Wholesome naman po kasi ako in real life,” biro niya during the presscon.

Nang masolo namin siya, we asked him bluntly if gusto na ba niyang makalimutan ng mga tao si ‘Boy Bastos’, ang karakter niya sa sexy-comedy film of the same title na pinalabas at nag-hit sa Vivamax.

“Ay hindi po. Mahalagang parte po ng buhay ko si Boy Bastos… kay Boy Bastos po nanggaling ‘yong madami sa mga projects kasi napanood ako ng mga directors, producers sa ‘Boy Bastos’.

“Ako si Boy Bastos. Forever akong si Boy Bastos. Hindi ko po ikakahiya ‘yon.”

Pero iiwan mo na siya?

“Hind po ‘yung Boy Bastos, ‘yong mga Vivamax na sexy, medyo wala na po talaga ‘yon.” (Anna Pingol)