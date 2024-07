Nanawagan ang isang mambabatas kay Vice President Sara Duterte na itigil na ang akusasyon ng political harassment laban sa Philippine National Police (PNP) at sa halip ay pabayaan na lamang ang kapulisan na magtrabaho para sa kapakanan ng mas nakararami.

Nauna rito, sa isang open letter, inakusahan ni VP Sara si PNP chief Police General Rommel Francisco Marbil ng political harassment, matapos na alisin at ilipat ang 75 miyembro ng Police Security and Protection Group (PSPG) na nakatalaga sa kanyang security detail.

Pinalagan naman ito ni Manila 3rd District Cong. Joel Chua at sinabing malinaw ang pahayag ng PNP na inalisan si Duterte ng maraming security personnel para ituon ang trabaho sa mas importante at mas karapat-dapat na pagtuunan ng pansin ng mga awtoridad.

“Sa aking opinyon dapat itong igalang at respetuhin ng pangalawang pangulo at pagkatiwalaan ang desisyon ng PNP dahil sila ang mas nakakaalam nito,” ayon kay Chua. “Maliwanag din ang tugon ng PNP na may sapat pa ring security personnel na maiiwan kay VP Sara at tiniyak din ng pulisya na kaya nilang protektahan ang pangalawang pangulo kaya wala akong nakikitang harassment sa ginawa ng PNP.”

Base sa talaan ng Vice-President Protection and Security Group (VPSPG), katumbas ng Presidential Security Group (PSG), may matirira pa ring 355 na security personnel si VP Duterte kahit na inalis na ang 75 na police escorts nito.

“Walang harassment dito, ang meron dito ay ang kagustuhan ng liderato ng PNP na makapag-trabaho ng tama ang kanilang mga tauhan,” giit pa ng mambabatas.

Matatandaan kamakailan ay inalisan si VP ng 75 PSPG personnel para ilipat sa ibang unit.

Ipinaliwanag naman ng PNP na 31 PNP personnel pa ang matitira kay VP Duterte at mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP) upara magbantay sa kanyang seguridad.

“Vice Pres. Sara Duterte has more than enough security personnel compared to her predecessors, ensuring a robust and comprehensive security framework. The adjustments in security personnel reflect our commitment to adopting security needs while also adhering to directives that enhance overall police efficiency,” ayon naman sa PNP chief.

Kinampihan naman ni Chua ang PNP at sinabing ginagawa ng PNP ang lahat para masigurong ligtas ang mas nakararami kesa sa iilan.

Aniya, “Ang gustong bigyan ng proteksyon ng PNP ay ang buong bansa at hindi lamang yung iilan. Kulang na kulang tayo sa pulis ngayon, dapat ay alam yan ng ating bise presidente.”