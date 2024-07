Uge binigyan ng b-day surprise ni Vice

Masaya si Eugene Domingo na maka-work ulit si Vice Ganda.

Magkasama kasi sila sa pelikulang ‘And the Breadwinner Is…’ na isa sa unang limang official entry sa 50th Metrto Manila Film Festival, na magaganap sa December.

Sa latest Instagram post ni Uge ay shinare niya ang mga litrato sa naganap na pa-birthday surprise ni Meme Vice para sa kanya sa set ng movie nila.

Makikita sa isa sa mga photo ang pagkagulat ng aktres sa pagsurpresa sa kanya.

“Thank you sa pa cake ng #andthebreadwinneris. Nakaka-surprise talaga!” sey niya sa caption sa kanyang Instagram post.

Dagdag pa niya, “I am happy to be with you again, @praybeytbenjamin.”

Napuno naman ng birthday greetings mula sa kanyang followers atcelebrities ang comment section ng post ni Uge.

Ilan nga sa mga artistang bumati ay sina Judy Ann Santos, Jean Garcia, at Lorna Tolentino.

Samantala, marami nga ang natuwa sa muling pagsasama nina Meme Vice at Uge sa pelikula dahil tiyak raw na magiging riot ang kanilang mga eksena.

Bonggels!