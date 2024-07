Ubos na ang luha ko – Annabelle Rama

Hanggang ngayon ay marami pa rin ang gulat sa balitang pumanaw na ang daughter-in-law ni Annabelle Rama na si Alexa Uichico-Gutierrez.

Kasama kami ng pamilya Gutierrez at pamilya Uichico sa unang gabi ng burol ni Alexa at sobrang lungkot nila sa pagkawala ni Alexa.

Bago pa tuluyang pumanaw si Alexa ay palaging nasa ICU na ng isang ospital sa BGC (Bonifacio Global City) si Tita Annabelle.

Panay-panay ang pag-iyak niya dahil hindi niya makayanan ang nakikitang paghihirap ng misis ni Elvis Gutierrez.

At nang ibalita nga niya sa amin noong Sabado ng gabi na pumanaw na si Alexa ay hindi na siya masyadong umiiyak.

“Ubos na ang luha ko. Ilang araw na kaming nag-iiyakan,” sabi sa amin ni Tita Annabelle.

At sa unang gabi nga ng burol ni Alexa ay makikitang pilit na nagpapakatatag ang Gutierrez matriarch.

Pigil na pigil ang kanyang pag-iyak.

Samantala, bumuhos ng pakikiramay sa pamilya Gutierrez at pamilya Uichico.

Pati mga kaibigan nila na taga-ibang bansa ay nagpadali rin ng bulaklak bilang tanda ng kanilang pakikiramay sa pamilyang iniwan ni Alexa.

Samantala, nasa burol din ni Alexa noong Linggo si Richard Gutierrez kasama ang mga anak niyang sina Zion at Kai.

Wala pa si Ruffa Gutierrez na as of this writing ay nasa Los Angeles, California pa, pero ayon kay Tita Annabelle ay makakaabot ito sa lamay ni Alexa.

Si Raymond Gutierrez naman ay kasalukuyang nasa Spain at malabo na nitong maabutan pa ang lamay ng sister-in-law.