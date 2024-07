Tsugi kay ‘Carina’ sumipa na sa 36

PUMALO na sa 36 ang bilang ng mga nasawi dahil sa paghambalos ng habagat at magkasunod na bagyong But­choy at Carina sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa.

Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Mangement Council (NDRRMC), 14 sa mga nasawi ang kumpirmado habang 22 ang patuloy na bineberipika.

Sa nasabing bilang, 15 biktima ang mula sa National Capital Region (NCR); 10 sa Region 4A o Calabarzon; apat sa Region 9; tig-dalawa sa Region 3 o Central Luzon at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) habang tig-isa naman sa Region 1, 10 at 11.

Samantala, anim ang nasugatan habang tatlo pa ang naiulat na nawawala.

Karamihan sa mga biktima ay nasawi sa pagkalunod, landslide at electrocution.

Kasabay nito, sinabi ng NDRRMC na lumobo na sa mahigit 1.2 mil­yon ang mga pamilya na naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad.

Sa pinakabagong ulat ng ahensiya, nasa kabuuang 1,240,090 pamilya o katumbas ng 4,553,752 indibidwal mula sa 3,854 barangay ang apektado ng sama ng panahon.

Nasa 38,292 pamilya o katumbas ng 152,800 na indibidwal ang nasa 848 na evacuation center habang 134,235 pamilya o 641,944 katao ang tinutulungan sa labas ng mga pasilidad.

Samantala nasa P355,604,659 ang halaga ng nasalanta sa agrikultura mula sa Region 1, 2, 5, 5, 7, 9, 10, 11, 12, Calabrzaon, Mimaropa at BARMM. ­(Edwin Balasa)