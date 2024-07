Suspek bulagta, 2 pulis sugatan sa pagsisilbi ng warrant

BUMULAGTA ang isang lalaki habang sugatan ang dalawang pulis nang mauwi sa engkuwentro ang pagsisilbi sana sa una ng arrest warrant sa San Juan, Batangas noong Linggo.

Ayon sa report ng San Juan police, nangyari ang insidente sa Barangay Bulsa sa nasabing bayan bandang alas-sais nang gabi nang ihain sa suspek ang warrant of arrest para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 8294 o Unlawful Manufacture, Sales, Acquisition, Disposition, Importation or Possession of an Explosive or Incendiary Device at Republic Act 9516 o illegal possession of firearm and ammunition.

Sa halip na sumuko, pinaputukan ng hindi tinukoy na suspek ang mga pulis na ikinasugat ng dalawang mi­yembro ng operating team.

Gumanti ng pu­tok ang mga awtoridad na agad ikinasawi ng suspek.

Dinala sa ospital ang dalawang pulis na nasa maayos nang kalaga­yan. (Ronilo Dagos)