Staycation inalok para sa biktima ni ‘CARINA’

IBA talaga ang Pinoy pagdating sa oras ng kagipitan.

Muling napatunayan ang kabutihang-loob ng mga Pinoy nang salantain ng Super Typhoon Carina ang Luzon noong nakaraang linggo. Bukod sa mga mall sa Metro Manila na nagpatuloy ng mga biktima ng baha sa kanilang mga establisimyento, isang staycation spot din sa Santa Rosa, Laguna ang nagbukas ng kanilang pinto para sa mga hinambalos ni ‘Carina’.

Ito ang Barracks Staycation na nag-alok ng isa nilang unit sa San Jose Residencias Condominium malapit sa Enchanted Kingdom para sa libreng overnight stay ng mga naapektuhan ng bagyo.

“Anyone po na affected ng baha na need ng matutulugan, welcome po kayo rito,” sabi ng Barracks Staycation sa kanilang Facebook post.

Ang nasabing unit ay mayroong malaking kama at maliit na sofa. “We only have 1 available unit and we prefer po na senior, buntis, or may baby po ang magstay,” dagdag sa post. Agad namang pinuri ng mga netizen ang kagandahang-loob ng nasabing staycation spot.

“God bless your kind heart and may your business thrive.”

“God bless you po”

Gayunman, walang nakapag-avail sa alok na libreng overnight stay dahil marahil sa lokasyon ng lugar at dala na rin sa mga bahang kalsada.