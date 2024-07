Pormal nang hiniling ng Office of the Solicitor General (OSG) sa Manila Regional Trial Court ang pagsipa kay Gua Hua Ping alyas Alice Guo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac sa pama¬magitan ng inihaing quo warranto case.

Ang quo warranto ay isang special form ng legal action upang madesisyunan kung ang isang tao ay may karapatan na maupo sa public office na kanyang inookupahan.

“Guo Hua Ping a.k.a. Alice Leal Guo is unlawfully holding the position and illegally exercising the duties and responsibilities of the Office of the Mayor of Bamban, Tarlac,” ayon kay Solicitor General Menardo Guevarra.

“She is not a Filipino citizen; she is a Chinese national. Thus, she is ineligible to run for any elective public office,” katuwiran pa niya

Idinagdag pa ni Guevarra na nakagawa si Guo ng mga bagay na ayon sa probisyon ng batas ay maaring gami¬ting basehan sa forfeiture ng kanyang puwesto sa gobyerno.

“More specifically, she has committed acts of serious dishonesty which, under the local government code, warrant her removal from office,” paliwanag pa ng SolGen.

Si Guo ay may kinakaharap ding human trafficking case dahil sa pagkakadawit nito sa umano’y illegal Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban. Sinuspinde siya ng Ombudsman ng anim na buwan habang iniimbestigahan ang kasong isinampa laban sa kanya.

Simula noong nakaraang buwan, hindi pa nagpapakita sa publiko si Guo lalo na noong mag-isyu ng arrest order ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa hindi pagsipot sa imbestigasyon ng komite. (Prince Golez/Migo Fajatin)