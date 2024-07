Sarah Lahbati inalala ang yumaong si Alexa

Emosyonal nga ang buong pamilya Gutierrez sa maagang pagpanaw ng misis ni Elvis Gutierrez na si Alexa Uichico-Gutierrez noong Sabado (July 27).

Kahit ang estranged wife ni Richard Gutierrez na si Sarah Lahbati ay ipinaramdam din ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ng sister-in-law.

Sa Instagram story nga ni Sarah ay inalala niya ang yumaong si Alexa sa pamamagitan ng isang litrato nito.

Caption nga ni Sarah ay, “Forever in my heart,” at “my sestra.. i love you.”

Hindi rin umano siya makapaniwala sa biglang pagkawala ni Alexa dahil ito raw ay ‘too soon’.

“I can’t wrap my head around why… why… too soon Lex it’s not fair,” sey niya.

Kalakip nga ng kanyang madamdaming story ay litrato nilang dalawa ni Alexa habang nagtatawanan sa isang beach.

Tunay talagang walang makakapagdikta ng buhay, no? One day you are here and the next day, wala na. So the more we have to spend it with our loved ones at sa mga taong espesyal sa’tin.

Taos-pusong pakikiramay para sa pamilya Gutierrez at sa mga naulila ngminamahal nating si Alexa. (Carl Balasa)