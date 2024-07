Tahasang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tagapagpatupad lamang ng batas si Philippine National Police (PNP) chief P/Gen. Rommel Marbil at hindi siya diyos.

Binanggit ito ng Bise Presidente matapos kastiguhin ang pagbawi ng 75 niyang police security na isang malinaw na “political harassment” laban sa kanya.

Sa kanyang apat na pahinang open letter kay PNP chief Marbil, sinabi nitong ang pagtanggal ng 75 police security ay nangyari matapos ang pagbitiw niya bilang kalihim ng Department of E¬ducation (DepEd), ma¬ging pagkatapos niyang ihambing ang State of the Nation Address (SONA) sa isang catastrophic event, at lumabas ang pekeng viral video ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is — a clear case of political harassment,” diin ni VP Duterte.

Tinukoy pa ni Duterte, na kasama sa relief order ay mga tauhan na mayroon na siyang “trust and confidence” dahil karamihan nito ay security na umano ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte mula pa noong 2016 habang ang iba ay sarili niyang security mula pa 2007.

Kinuwestiyon din ni Duterte ang pahayag ni Marbil na wala umanong banta sa buhay ng bise presidente, gayung nakuha ang CCTV footage sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) habang siya ay papaalis patungong Germany sa kasagsagan ng Bagyong Carina at may mga pulis din umanong umaaligid sa kanyang tahanan kung saan nakatira rin ang kanyang mga anak.

“Ano ba ang ibig sabihin ng “threat” sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external element? Hindi na ba “threat” kung ang harassment ay nanggaga¬ling mismo sa mga tauhan ng gobyerno?” tanong ni Duterte.

“Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagda¬ting sa seguridad ng a¬king pamilya, ako ang magsa¬sabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka di¬yos,” patutsada pa ng Bise Presidente.

Sinupalpal din ni Duterte ang pahayag ni Marbil na kailangang hugutin ang PNP security ng bise presidente upang makatu¬long sa pagpaparami ng police visibility. Sabi ni Duterte, ang 38 sa 75 PNP personnel na inalis sa kanya ay taga-Mindanao pero ngayon ay nilipat sa Metr¬o Manila.

Noong Linggo, ipinaliwanag ni Marbil na prayoridad sa deployment ng PNP Police Security and Protection Group ang mga indibiduwal na may high-security threats. (E¬ralyn Prado/Don King Zarate/Edwin Balasa)