Sanya Lopez ‘di ingrata

For sure, mapi-feel good si Sanya Lopez kapag narinig ang mga kuwento ni Mr. Eduardo Cobankiat, ang Public Information Co-Chairman ng FFCCCII (Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry, Inc.)

Madalas kasi naming makatsikahan ito sa Kamuning Bakery ni Wilson Lee Flores.

Ipinagmamalaki nga ni Eddy (palayaw ng businessman) si Sanya.

Si Sanya raw kasi ang endorser ng glutathione product niya na éslite.

Tsika ni Eddy, lampas apat na taon na nilang endorser si Sanya at gusto nila ang ugali nito. Napakabait daw ng Kapuso actress.

“Kinuha na naming endorser si Sanya noon pa. Hindi pa talaga siya sikat noon, pero nagustuhan namin ang pagiging mabait niya. Ang bait niya kahit na kanino.

“Kahit sa fans, ang bait ni Sanya. Kaya nga malakas siya sa masa, eh,” tsika ni Eddy.

At marunong daw tumanaw ng utang na loob si Sanya. Kahit nga sikat na sikat na ito ay patuloy sa pag-e-endorse ng kanilang produkto.

Hindi nga raw ingrata si Sanya.

“Gusto namin siya dahil ang sipag niyang mag-post. Sa TikTok nga, palagi niya kaming pino-promote,” sey pa ni Eddy.

At dahil nga sa kabaitan ni Sanya ay sinu-support daw nila ang mga proyekto nito.

“Let’s help her primetime series sa GMA-7, ‘yung ‘Pulang Araw’. Nakita ko ‘yung trailer, ang ganda. I hope you can write about the project sa column mo,” sey niya sa amin.

In fairness, suwerte ang éslite na si Sanya ang endorser nila, pero suwerte rin ang Kapuso actress dahil pati ang serye niyang ‘Pulang Araw’ ay pino-promote ni Eddy, ha!

So bongga! (Jun Lalin)