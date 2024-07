Nagkasagutan sina Senadora Risa Hontiveros at dating Pre¬sidential Spokesperson Harry Roque sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa isyu ng ilegal na Philippine Offshore and Gaming Operators (POGO) sa bansa.

Nagsimula ito nang usisain ni Hontiveros kung bakit napasama ang pangalan ni Roque sa organization chart ng Lucky South 99, ang sinalakay na ilegal POGO hub sa Porac, Pampanga.

“Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi ninyo binibigyan ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero ngayon po, you again insinuated that I had anything to do with the document,” litanya ni Roque.

Hiniling naman ni Hontiveros kay Roque na tumigil sa paggamit ng “offensive verb” na “insinuating”. Sa kabila nito, naglektyur pa si Roque sa komite tungkol sa Senate rules bagay na pinalagan naman ni Hontiveros.

“You don’t need to tell the committee about the rules of the Senate,” giit ni Hontiveros kay Roque.

Natigil lamang ang sagutan nina Hontiveros at Roque nang puma¬gitna si Senador Sherwin Gatchalian at binalaan ang dating presidential spokesperson na maaari itong i-contempt at makulong sa Senado.

“Anong respectful? Nagsasalita siya sinasabayan mo siya. One more [and] I will cite you in contempt. If you will disrespect the chairperson, we will compel to cite you in contempt. Huwag mo namang sabayan, siya ang chairperson,” babala ni Gatchalian kay Roque. (Dindo Matining)