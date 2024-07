Regular na sahod para sa mga barangay official

Sa nakaraang bagyo na nagdulot ng matinding baha at pinsala, ang mga opisyal at kawani ng barangay ang siyang unang sumaklolo at naghatid ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad na ito.

Nagsisilbing “frontliners” sa paghahatid ng serbisyo ang mga nagtatrabaho sa barangay. May kalamidad man o wala, sila ang unang tinatakbuhan sa komunidad kapag may gulo o problema.

Sa Davao City, ang mga opisyal ng barangay ang katuwang ng inyong Kuya Pulong kapag kailangang maghatid ng tulong, tulad ng bigas, tubig at food packs sa mga nasunugan, nawalan ng trabaho o nasalanta ng bagyo. Sila kasi ang direktang nakakaalam kung sinu-sino ang dapat na mabigyan agad ng ayuda.

Maging ang inyong Kuya Pulong ay naging barangay chairman kaya batid natin ang mga nakaatang na mga responsibilidad at tungkulin ng isang punong barangay.

Gayong napakahalaga ng papel na ginagampanan ng barangay officials sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga komunidad, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tinuturing na mga regular na empleyado ng gobyerno.

Ang mga Punong Barangay, mga miyembro ng Sangguniang Barangay, Barangay Secretary at Barangay Treasurer ay walang mga regular na sweldo o mga benepisyo na natatanggap. Allowance o honorarium lang ang nagsisilbing sahod nila mula sa gobyerno.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay muling tinutulak na maaprubahan ng Kongreso ang panukalang batas para mabigyan ng fixed o permanenteng sahod at mga benepisyo ang barangay officials.

Sa ilalim ng ating nai-file na House Bill 502, ang mga punong barangay ay pinanukala nating mabigyan ng sahod na katumbas sa 80 percent ng tinatanggap ng miyembro ng Sanggunian sa lungsod o munisipalidad na kanilang kinabibilangan. Para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Barangay, nakasaad sa bill na katumbas ng 65 percent ang kanilang sahod, at para sa Barangay Secretary at Treasurer, 50 percent ng sahod ng miyembro ng Sanggunian sa lungsod o munisipalidad.

Bukod sa pagbibigay sa kanila ng regular na suweldo tulad ng ibang kawani ng gobyerno, ang ating panukalang “Barangay Officials’ Salaries and Insurance Act” ay sinusulong din ang pagiging miyembro ng barangay official ng Government Service Insurance System (GSIS), PhilHealth, at Pag-IBIG Fund. Sa ganitong paraan, mabibigyan sila ng mga benepisyo na hatid ng mga ahensyang ito tulad ng salary loan, housing loan, health insurance at pensiyon.

Bilang pagkilala sa mga sakripisyo at malaking responsibilidad na nakaatang sa mga opisyal ng barangay, dapat ay maipagkaloob sa kanila ang maayos na sahod at mga benepisyo.

Umaasa ang inyong Kuya Pulong na ngayong pangatlo at huling sesyon ng kasalukuyang Kongreso ay maaksyunan na ang ating panukalang batas na nagtataguyod ng kanilang kapakanan.