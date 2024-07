Problema sa mental health, tututukan ng gobyerno

Pagtutuunan ng gobyerno ang pagtutok sa kaayusang pangkaisipan o mental health ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga programang ilalarga ng Department of Health.

Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang sakit sa pag-iisip ay isa sa mga dapat harapin dahil ito ay maselang isyung panlipunan.

Sinabi ng Presidente na naglunsad na ang Department of Health ng komprehensibong mental health plan kasama na rito ang pagtiyak ng sapat na supply ng medikasyon.

Bukod sa programa ng DOH, mayroon din aniyang inilabas na mental health benefit package ang Philippine Health Insurance Corporation ngayong taon para sa mga miyembro.

Sa ilalim ng bagong policy coverage, saklaw na ng Philhealth at DOH ang outpatient cases, at maaaring mag-avail ng screening, assessment, follow-up visits, psycho eduction at psychosocial support, at mga gamot sa ilalim ng general mental health services.

Sa dating package, ang pasok lamang sa Philhealth ay mga kondisyong gaya ng dementia, bipolar disorders, schizophrenia at anxiety disorders. (Aileen Taliping)