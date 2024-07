PNP isa sa pinakamasama sa buong mundo

Muntik akong mahulog sa aking kinauupuan nang nabasa ko yung sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na “99 percent of our police force are heroes, sacrificing their lives for the public.”

‘Di ko masisisi si Abalos dahil bilang overall head ng Philippine National Police (PNP), dapat niyang ipagtanggol ang organisasyon.

Ang PNP ay isa sa mga sangay ng Department of Interior and Local Government. Bilang DILG chief, si Abalos din ay ex- officio chairman ng National Police Commission (Napolcom) na namamahala sa PNP.

Ang totoo niyan, sa 10 pulis, isa o dalawa lang ang matino. Ang karamihan ay mga abusado o corrupt.

Kung hindi man sila abusado o corrupt ‘di nila sinusumbong ang masamang gawain ng kanilang mga kasamahan kaya’t maituturing na kinokonsinte nila ang masama. Bakit? Dahil sa pakikisama.

Kidnapping, murder-for-hire, rape, pang-aapi sa sibilyan, panghohold-up, pangingikil, pag-aalaga ng mga kriminal, katamaran, pagkokonsinte sa masamang gawain ng kanilang mga kasama, carnapping. Marami pang ibang kasamaan na kapag binanggit ay mapupuno itong column ko.

Kada taon palalala nang palala ang kasamaan ng mga miyembro ng PNP na dapat sana ay magbigay proteksiyon at pagsilbihan ang mamamayan.

Ang PNP na yata ang isa sa pinaka-corrupt at pinaka-abusadong police forces sa buong mundo.

May iba pang pulisya na gaya PNP sa ibang bansa pero ang mga ito ay nasa Africa na walang pinag-aralan ang mga mamamayan kaya’t kinakaya-kaya ng kanilang pulis.

Dito sa Pilipinas, umaabuso ang mga pulis dahil karamihan sa ating mamamayan ay hindi alam ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas.

Pero kahit na alam nila ang kanilang karapatan, karamihan sa ating mamamayan ay takot na isumbong ang masamang gawain ng pulis dahil baka sila balikan.

Halimbawa, pumunta ka sa presinto ng pulisya at magsumbong na ikaw ay nanakawan. Ang gagawin lang ng sarhento de mesa ay itala ang iyong reklamo at ‘di man lang ito magpapakita ng simpatiya o kaya ay mag-utos na hanapin ang magnanakaw.

Isa sa mga masamang gawain ng mga pulis ay ninakawan ang mga bahay na kanilang niri-raid. Kung anong meron mahalaga na nakikita nila ay ibubulsa nila.

Kailan kaya titino ang ating kapulisan?