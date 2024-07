Nagbanta ang grupong Magnificent 7 at iba pang kooperatiba ng mga tsuper ng jeep na maglulunsad sila ng malawakang tigil-pasada sakaling tuluyang itulak ni Senate President Francis “Chiz” Escudero ang rekomendasyon nitong suspendihin ang PUV Modernization Program.

Hindi rin umano iboboto ng grupo ang mga reelectionist senator na pipirma sa resolusyon para i¬suspinde ang PUV modernization.

“Kinokondena namin ang sinabi ng pangulo ng senado na si Mr. Chiz Escudero tungkol doon sa suspensiyon ng PUVMP. Ang hakbangin namin… lahat ng pipirma sa resolusyon, hindi natin dapat iboto sa darating na halalan,” diin ni Pasang Masda president Roberto “Ka Obet” Martin.

Ayon sa grupo, tila nagpapadala sa emosyon si Escudero at nababalewala na nitong ang nasa mahigit 80% nilang hanay na sumunod sa consolidation.

Malaki na umano ang kanilang naging benepisyo sa ilalim ng programa gaya na lamang ng regula¬rization sa trabaho, overtime pay at iba pang karagdagang benepisyo mula sa SSS, PhilHealth at Pag-IBIG.

Hiling ng grupo, maging patas ang Senado sa pagdinig sa bawat panig ng sektor ng transportasyon at ituloy ang modernization program para sa commuters at maliliit na jeepney driver at operator. (Andrea Salvi/Dolly Cabreza)